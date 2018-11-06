Ненужный Донбасс: Сидящие в окопах в «ДНР» и «ЛНР» хотят амнистии. Новости

В долгосрочной перспективе «ДНР» и «ЛНР» России не нужны, и их поддержка со стороны РФ может прекратиться в любой момент, что прекрасно осознают местные жители, воюющие сейчас против украинской армии. Об этом рассказал российский историк и политолог Валерий Соловей.

«По военным каналам тем, кто там находится в окопах, на военных позициях, передают: "Мы вас не бросим, все будет в порядке, Россия вас не бросит". Но мне постоянно пишут те люди, которые участвовали в военных действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР", именно жители этих территорий, которые были добровольцами, таких было немало. Они мне пишут: "Мы бы очень хотели реализации Минских соглашений, и главного пункта – об амнистии, потому что мы не очень доверяем устойчивости России"», – сказал он.

«Я думаю, они мыслят стратегически правильно, поскольку в случае серьезного политического кризиса в России она не будет там поддерживать свое военное присутствие и не будет оказывать никакой поддержки», – продолжил Соловей.

По его мнению, украинским властям необходимо задуматься о реальной концепции возвращения Донбасса. «С точки зрения интересов людей, которые там, с точки зрения долговременных интересов России стоило бы сейчас задуматься о заключении неких международных соглашений и концепции возвращения Донбасса к мирной жизни. Я не знаю, будет ли он в результате возвращен в лоно Украины. Я не очень уверен, что украинский истеблишмент и значительная часть украинского общества этого хотят», – отмечает эксперт.

«И в этом весь трагизм ситуации. Донбасс оказался не нужен ни России, по большому счету, она использует его, как карту в игре, ни Украине… Украинский истеблишмент тоже использует его, как карту в своей игре, а в результате – треть населения покинула этот регион», – считает российский политолог.

Он также сообщил, что у помощника президента России Владислава Суркова в настоящее время весьма ограничены полномочия и сфера влияния на ситуацию в «ДНР» и «ЛНР», а также то, что до президентских выборов в Украине РФ заморозила вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, украинская сторона регулярно акцентирует, что намерена решать конфликт на Донбассе дипломатическим путем посредством выполнения Минских соглашений. В частности, об этом в ходе своего выступления в рамках ежегодного обращения к парламенту на заседании Верховной Рады Украины заявил президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что Украина будет добиваться установления настоящего мира, не забывая развивать и укреплять при этом собственную армию, но без применения силового сценария возвращения Донбасса.

Кроме того, многочисленные социальные опросы общественного мнения в Украине показывают, что возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем поддерживается большинством населения. При этом большинство украинцев согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: