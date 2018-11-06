На Туманный Альбион «Шахтер» вылетел в туман (Фото). Новости

Завтра, 7 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле примет донецкий «Шахтер». Об этом пишет «Сегодня».

Сегодня утром, 6 ноября, «горняки» взяли курс на Туманный Альбион. В день вылета Киев очень символично накрыл туман – все-таки лететь предстояло в Англию, где «задымленные» улицы – вещь привычная и даже традиционная. Марлос, правда, в зале ожидания появился одним из последних, и, вначале, без особого энтузиазма, но затем заулыбался в компании бразильских «горняков». Душевная традиция, когда игроки первой команды прежде, чем сесть в зале ожидания, приветствуют «молодежку». А Коваленко задержался там дольше остальных.

Фото: Segodnya.ua

Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» начнется в 22:00 по киевскому времени.