Стипендиатами Научного общества имени Шевченко в США стали два студента вуза-переселенца . Новости

2-е студентов вуза-переселенца – Донецкого национального технического университета, переехавшего из Донецка в Покровск (до переим.: Красноармейск, Донецкая обл.) удостоены стипендии Научного общества им. Шевченко в США. Об этом на официальном сайте ДонНТУ сообщил старший преподаватель кафедры автоматики и телекоммуникаций Глеб Ступак.

По его словам, знания и опыт, приобретенные в вузе, позволяют студентам участвовать в различных конкурсах и международных программах. Он также рассказал о такой организации, как Научное общество им. Шевченко (НОШ) в США, которая была основана в 1947 году. Это научно-культурная общественная организация, диаспорный центр НОШ в Соединенных Штатах Америки. Общество объединяет ученых и деятелей науки американских университетов и других учреждений, работающих и постоянно публикующих результаты своих исследований в соответствии с собственными научными интересами и традициями украинской национальной науки.

«В этом году НОШ в США анонсировало новую специальную стипендиальную программу, рассчитанную на поддержку талантливых и перспективных украинских студентов, которые потеряли родных во время Евромайдана и войны на востоке Украины или имеют статус внутренне перемещенных лиц. Кому, как не нашим талантам, участвовать в такой программе, ведь здесь предусмотрен солидный бонус – предоставление 10 стипендий на конкурсной основе. Победители получат 2 тыс. долл. в течение одного учебного года каждый», – рассказал преподаватель.

В стипендиальный комитет поступило 74 представления, среди которых около 10 – из ДонНТУ. Оценивание научных достижений и академических успехов проходило в несколько этапов, также были собеседования. «Долгожданный результат работы комиссии принес потрясающую новость: среди 10 стипендиатов со всей Украины двое – с факультета ДонНТУ», – сообщил преподаватель.

«Это инноваторы и резиденты Молодежного хаба Богдан Самойлович и Сергей Демидов, магистранты специальности "Системы управления и автоматики"», – добавил он.

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