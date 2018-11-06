На Луганщине на взятке задержан чиновник Госпродпотребслужбы (Фото). Новости

В Луганской области во время получения неправомерной выгоды задержан начальник отдела Главного управления Госпродпотребслужбы. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как рассказали в прокуратуре, при получении неправомерной выгоды правоохранители разоблачили начальника одного из отделов Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.

Расследованием установлено, что мужчина получил неправомерную выгоду в размере 6 тыс. грн от представителя предприятия за оформление и выдачу санитарных паспортов, дающих право хранения пестицидов и минеральных удобрений в помещениях складов, которые не соответствуют требованиям законодательства. При получении второй части неправомерной выгоды в размере 3 тыс. грн должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направлении в суд ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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