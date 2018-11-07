Не вклеил фото в бумажный – получишь ID-паспорт: В Покровске разъяснили особенности новых документов. Новости

Если гражданин Украины просрочил с вклейкой в бумажный паспорт фотографии в 25 или 45 лет, то документ признается недействительным, и вместо бумажного выдается уже ID-паспорт. Об этом в интервью «Донецким новостям» рассказал начальник Покровского городского отделения ГУ ГМС Украины в Донецкой области Юрий Згонников.

Он напомнил, что с 1 ноября граждане Украины при желании могут обменять свой старый бумажный паспорт на ID-карту. «Если раньше такой документ можно было получить только в случае обмена паспорта (вместо потерянного или испорченного), а также тем, кто получал паспорт впервые (с 14-ти лет, выдается бесплатно), то теперь такой услугой может воспользоваться любой желающий. Дело это добровольное», – сказал руководитель миграционной службы Покровска.

«По опыту скажу: люди не особо стремятся менять бумажный документ. Так что большого наплыва не ждем», – добавил он.

Юрий Згонников также акцентировал, что если вовремя не вклеить фотографию в бумажный паспорт, то документ изымут и поменяют на ID-карту. «Если человек в 25 и 45 лет вовремя не вклеил фотографию, то спустя 30 дней с достижения указанного возраста фото в паспорт уже не вклеивается. Сам документ признается недействительным, взамен выдается ID-карточка. За замену или восстановление паспорта придется заплатить административный сбор – 279 грн, если в срочном порядке – то 366 грн», – прокомментировал он.

В случае утери ID-паспорта, его восстановить легче, чем бумажный. Восстановить документ можно в любом отделении Государственной миграционной службы или в Центре оказания административных услуг, т. к. в ID-паспорте уже нет привязки к месту прописки. «А вот бумажный паспорт образца 1994 года вам обменяют только по месту регистрации», – уточнил руководитель миграционной службы Покровска.

«Новые бланки бумажных паспортов в настоящее время не изготавливаются и не доставляются в отделения миграционной службы. Возврата к бумажным документам уже, наверное, не будет, ведь постепенный переход на ID-паспорта был одним из требований Евросоюза для получения Украиной безвизового режима», – резюмировал Згонников.

Ранее он сообщил о сроках изготовления ID-паспорта: срочное – до 10 дней, регламентное – 20 дней. Но в случае Покровска и иных городов Донецкой области период ожидания документа увеличивается из-за особенности доставки паспортов. Также сроки могут быть увеличены для переселенцев, т. к. для них проводится дополнительная идентификация личности.

Полная версия интервью с Юрием Згонниковым – «Паспорта для переселенцев: В Покровске рассказали о нюансах идентификации и оформления документов (Фото)».

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