5-8 тыс. грн: В «ДНР» показали зарплаты шахтеров (Фото). Новости

В «ДНР» оклад подземных работников на шахте № 22 «Коммунаровская» (пос. Коммунар, Советский район г. Макеевки), составляет 10-21 тыс. руб. (4 292-9 012 грн по местному курсу валют на 06.11.2018). Об этом говорится в объявлении о вакансиях данного предприятия, которое опубликовано в соцсети.

Следует учитывать, что в «ДНР» из окладов вычитается от 13% «налогов» и сборов.

В частности, шахте нужны следующие специалисты:

проходчики 4-5 разрядов – 21 тыс. руб. (9 012 грн), после вычетов «на руки» – 18 270 руб. (7 841 грн), зарплата начисляется от объема выполненного плана;

электрослесари 3-5 разрядов – 14 тыс. руб. (6 008 грн), после вычетов «на руки» – 12 180 руб. (5 227 грн);

крепильщики – 12 тыс. руб. (5 143 грн), после вычетов «на руки» – 10 440 руб. (4 481 грн), зарплата зависит от выработки;

горнорабочие подземные – 10 тыс. руб. (4 292 грн), после вычетов «на руки» – 8 700 руб. (3 734 грн).

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Руководство шахты также обещает 5-дневную рабочую неделю (суббота и воскресенье – выходной), бесплатный подвоз на рабочее место, стабильную выплату зарплаты, путевки в здравницы аннексированного Крыма. «Сильное предприятие – уверенное будущее!», – акцентируется в объявлении.

«Объявление на двери, пардон, туалета висит», – уточняет Василий.

В тематической группе соцсети, посвященной работе шахт в «ДНР», работники угольных предприятий отмечают, что вряд ли найдутся желающие рисковать своей жизнью под землей за такие зарплаты:

Иван: «О как! "Сильное предприятие – уверенное будущее!" Даже и добавить нечего. Видимо, очередь под дверями нарядной сего замечательного участка должна уже быть нешуточная)))»;

Сергей: «Желающих вряд ли найдётся и десяток»;

Светлана: «Интересно кто ж оторвал?))) Прям, рай. Для убедительности не хватает фото улыбающегося коли-коли (императора)».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» после «национализации» шахт для горняков существенно ухудшили условия труда, отмечаются массовые задержки выплаты заработной платы. Шахтеры отмечали, что сейчас на лучших предприятиях по факту самые высоко оплачиваемые профессии – проходчики, ГРОЗы – зарабатывают 25-28 тыс. руб. (10-12 тыс. грн по местному курсу валют), при этом – с одним выходным в неделю. А в довоенный период их оплата труда доходила до $1500-2000.

Напомним, что перед войной на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в «ДНР и ЛНР».

В 2016 году «совет министров ДНР» принял решение о закрытии (реструктуризации и консервации) 22 шахт. По состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие передано 18 нерентабельных угольных предприятий. Тогда же были закрыты и затоплены шахты «Полтавская» и «Енакиевская» (ранее угольные предприятия входили в ГП «Орджоникидзеуголь», г. Енакиево), работавшая в режиме водоотлива шахта № 21 (пос. Ханжонково, объединение «Макеевуголь»). На очереди была шахта «Донбасс», в объединении «Торезантрацит» планировали оставить только 3 шахты. В апреле 2018 года полностью остановлена откачка воды на шахте «Юнком» (г. Бунге под Енакиево). По состоянию на ноябрь 2018 года также закрыли шахту «Северная» (объединение «Макеевуголь»), шахту «Ударник» (шахта № 9, г. Снежное), шахту «им. 17 Партсъезда» (г. Шахтерск).

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