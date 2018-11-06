В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по Донбассу. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «подгруппа по безопасности открыла переговоры в Минске».

В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам «рабочие группы по экономическим вопросам и по вопросам безопасности».

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