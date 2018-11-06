«Признают выморочной»: В «ДНР» коммунальные предприятия требуют принести документы на квартиру. Новости

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) людям приходят извещения о том, что в «паспортно-абонентскую службу» коммунального предприятия нужно подать документы о праве собственности на жилье. В извещении указано, что противном случае последует обращение в «суд» о признании квартиры выморочной. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Пришло вот такое извещение, квартира год назад переоформлена в ДНР... Кому-то еще что-либо подобное приходило?», – интересуется автор поста.

Также он публикует фото извещения:

Иные люди подтверждают, что подобные извещения приходят. «Мне смс приходило похожее, что нужно доки им предоставить», – пишет Олечка.

Люди обсуждают, будут ли последствия для «владельцев» квартир, оформленных в «ДНР»:

Изя: «Если в извещении не указан получатель, его фамилия, имя, отчество, адрес, обоснование, номер распоряжения и органа, его выдавшего, а если еще и без уведомления в получении – выбросьте в унитаз и забудьте. Просто у вас есть, вероятно, долги по квартплате, и таким образом хотят решить вопрос»;

«NeoLewis Волноваха»: «‏Выморочная (ну, блин, и слово)... квартира... у меня в Донецке»;

«Renegadeof1979‏»: «После восстановления легитимной власти всякие нововласныки, выморочки, вылетят на улицу прямо без вещей, бо хата автоматом стает собственностью прежнего владельца»;

Александр: «Мошенники».

Как отмечалось, все сделки, совершенные с недвижимостью на неподконтрольной Украине части Донбасса, не являются легитимными, и квартиры будут возвращены изначальным владельцам после восстановления целостности страны.

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