Забуксовала: В «ДНР» возвращаются к украинской реформе медицины. Новости

В «ДНР» в 2014 году «закон» о здравоохранении принимался в спешке и сейчас в него хотят внести много поправок, но некоторые изменения уже были приняты, в частности об оптимизации работы медицинских учреждений, что было начато до вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «и. о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.

«У нас была проведена реформа еще в довоенные годы, когда ввели трехуровневую систему организации медицинской помощи. Это центры медико-санитарной помощи с фельдшерскими пунктами и амбулаториями, это поликлиники и больницы второго уровня, и третий уровень – это республиканские больницы, которые оказывают специализированную, в том числе и высокотехнологичную помощь», – говорит он.

По его словам, идея медицинской реформы, которая внедрялась в Украине до начала вооруженного конфликта на Донбассе «неплохая», но с началом боевых действий она «забуксовала» в «ДНР».

«Центры первичной медико-санитарной помощи были задуманы и должны работать, как первый уровень, куда приходит пациент с какими-то жалобами. Терапевты, правильно обученные семейные врачи и педиатры с определенным набором дополнительных методов обследования должны порядка 80% пациентов замыкать на себе... Только 20% должно было уходить выше во вторичный уровень, где уже стационарное лечение, узкие специалисты, и в случае необходимости какого-то более сложного лечения – это уже третичный уровень. Распределение должно быть таким – 80% должно оставаться на первичном уровне, около 13% – на вторичном уровне и только 7% – доходить до третичного уровня», – рассказывает Оприщенко.

«На данный момент времени у нас первичная медико-санитарная помощь работает вполсилы, оставляя всего лишь около 40% пациентов, еще около 40% – задерживаются на втором уровне, и 20% уходят на третичный уровень», – заявил «и. о. министра здравоохранения ДНР».

Он уверяет, что в «ДНР» есть кадровые проблемы в медицине, но местные больницы с потоком пациентов справляются. При этом врачи первичного уровня, чтобы «подстраховаться», направляют пациентов на более высокий уровень обследований, даже когда показаний для них недостаточно. «Вместо того, чтобы принять, послушать, сделать рентген, прослушать те же легкие, сразу отправляют на СКТ, а это дифференциальная диагностика, не для первичного диагноза. Бронхит можно и так установить. Должно быть так, как планировалось: 80% [пациентов] должны оставаться на первичном уровне; 13-15% – на вторичном, 5-7% – на третичном. Но для этого нужно обеспечить кадрами и оборудованием, над этим еще нужно работать», – сказал Оприщенко.

Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников. За время войны укомплектованность систем здравоохранения медицинскими работниками сократилась до 47,1%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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