На Донетчине спортсменам значительно увеличили одноразовое денежное вознаграждение. Новости

В Донецкой области утвердили новый порядок выплаты единовременных денежных вознаграждений спортсменам и тренерам. Размеры выплат существенно увеличены. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Порядок выплаты единовременных денежных вознаграждений атлетам и тренерам Донецкой области, которые достойно выступают на международных соревнованиях, а также предельные размеры этих вознаграждений, утвержден распоряжением председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.

«Вознаграждение будет выплачиваться спортсменам Донецкой области, которые заняли 1-6-е места на Олимпийских играх, 1-3-е места в составе сборных команд Украины на официальных международных соревнованиях: Паралимпийских, Дефлимпийских, Всемирных, Европейских, Юношеских Олимпийских играх, Играх непокоренных "Invictus Games", чемпионатах мира среди взрослых, кубках мира, чемпионатах Европы среди взрослых по олимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионатах мира и Европы среди лиц с инвалидностью по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр, по видам спорта, не входящим в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр среди взрослых, Всемирной шахматной олимпиаде, и их тренерам», – отметили в пресс-службе.

В распоряжении определены предельные размеры единовременных денежных выплат. Так, за успешные выступления на Олимпийских играх (в 2020 году пройдут в столице Японии Токио) спортсменам Донецкой области установлены следующие вознаграждения: за «золото» – 1753,8 тыс. грн, за «серебро» – 1122,4 тыс. грн., за «бронзу» – 771,7 тыс. грн, за 4-е место – 617,4 тыс. грн, за 5-е место – 493,9 тыс. грн, за 6-е место – 395,1 тыс. грн. За достижения на Паралимпийских играх атлеты будут получать: за 1-е место – 876,9 тыс. грн, за 2-е – 561,2 тыс. грн, за 3-е – 385,8 тыс. грн. На Всемирных играх (в 2021 году пройдут в американском городе Бирмингем): за 1-е место – 240 тыс. грн, за 2-е – 200 тыс. грн, за 3-е – 120 тыс. грн.

За подготовку спортсменов, имеющих достижения на международных соревнованиях, их тренерам устанавливается вознаграждение в размере 50% (первым тренерам – 25%) от размера вознаграждения, установленного для атлета.

В пресс-службе отметили, что, если спортсмен на одном соревновании занял несколько призовых мест, в размер вознаграждения учитываются суммы вознаграждений за каждое занятое призовое место. Также атлетам выплачиваются вознаграждения за установление рекордов мира и/или Европы на официальных международных соревнованиях после их регистрации в установленном порядке в соответствии с размерами, определенными за первое место.

Распоряжение уже вступило в силу. Выплата вознаграждений будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных в областном бюджете.