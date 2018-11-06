На Луганщине будут судить «судью ЛНР». Новости

На Луганщине направлен в суд обвинительный акт в отношении судьи, перешедшей на сторону «ЛНР». Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Прокуратурой Луганской области осуществлялось специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Брянковского городского суда Луганской области, которая осуществляет активную деятельность в так называемой "судебной ветви власти" "ЛНР" и принимает решения от имени незаконно созданной "Луганской народной республики", чем совершает пособничество в действиях, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также пособничество в умышленных действиях, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ходе досудебного расследования от 17.10.2018 указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 УК Украины.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении судьи Брянковского городского суда Луганской области направлен в Лисичанский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 109 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.