«Реформа» медицины в «ДНР»: Что ждет местных врачей и пациентов. Новости

В «ДНР» намерены сократить руководящий состав в медицинских учреждениях в ходе реорганизации их работы, и надеются, что таким образом бывшие заведующие отделениями и амбулаториями пополнят ряды врачебного персонала. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «и. о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.

«Типичный пример: город Шахтерск. Сейчас там власть одна: и на район, и на город распространяется. Два центра первичной медико-санитарной помощи, у которых у каждого определенное количество амбулаторий. Это удвоение и обслуживающего персонала, и бухгалтерии, и руководящего состава. А они находятся друг от друга в километре», – говорит он.

«Они объединяются. Остается один руководящий состав, один обслуживающий состав, одна бухгалтерия, но количество амбулаторий и приемов при этом не уменьшается, зона охвата не уменьшается, и качество от этого никак не пострадает», – уверяет Оприщенко.

По его словам, в «ДНР» есть расписанная «дорожная карта» по оптимизации лечебных учреждений. «Допустим, в Донецке: одно здание, четыре амбулатории в нем, и у каждой есть заведующий, у каждой есть слесаря, водители и прочее, и четыре небольших участка. Зачем, если можно объединить в одну большую амбулаторию с большим участком. Штат врачей при этом останется прежним, может даже увеличится, а руководство будет единое. Вот это объединяется, а не закрываются больницы где-то в отдаленных городах», – убеждает «и. о. министра здравоохранения».

«Мы надеемся, что освобождение персонала руководящего, который начинал с того, что был простыми врачами, частично они вернутся на рабочие места», – заявил он.

Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников. За время войны укомплектованность систем здравоохранения медицинскими работниками сократилась до 47,1%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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