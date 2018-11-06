В «ЛНР» заявили, что пополнят мобильный счет каждому, кто придет на «выборы». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской обл. людям обещают предоставить каждому «проголосовавшему» на «выборах» карту пополнения местного мобильного оператора «Лугаком» на 100 руб. (43 грн по местному курсу на 6.11.2018). Об этом рассказал «первый заместитель генерального директора» компании «Лугаком» Эдуард Егоров, передают местные интернет-ресурсы.

Карту пополнения, как уверяют в «ЛНР», сможет бесплатно получить каждый «проголосовавший» 11 ноября – «в рамках акции "Покажи силу своего голоса"». «Акция будет проводиться 11 ноября с 8:00. В рамках этой акции жители, которые придут на избирательные участки и проголосуют, смогут получить абсолютно бесплатно карту оплаты на 100 руб. (43 грн – прим. ред.)», – заявил Егоров.

«Возле каждого избирательного участка будут работать представители компании "Лугаком", которых можно будет идентифицировать по промоформе с фирменным знаком "Лугаком", а также расположенным рядом фирменным флажкам компании. Нужно просто подойти к нашему представителю и получить карту оплаты на 100 руб. (43 грн – прим. ред.). Механика очень простая», – добавил он.

Также Егоров призвал всех «принять участие в этой акции». «Информацию о том, куда обратиться, можно получить на официальном сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР», – утверждает он.

Ранее об этой инициативе сообщали местные жители в соцсетях.

Напомним, в «ЛНР» 11 ноября должны состояться «выборы» «главы республики» и «народного совета». Первоначально на пост «главы ЛНР» баллотировались 8 человек, после процедуры сбора подписей осталось 4.

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