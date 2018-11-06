В прифронтовой Авдеевке двое подростков осквернили памятник летчикам-землякам (Фото). Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) двое мальчиков 9 и 10 лет разрисовали расположенный в городе памятник летчикам-землякам, участвовавшим во Второй мировой войне. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Сообщается, что в минувшую субботу в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило заявление от сотрудников местного отдела культуры о том, что памятник летчикам-землякам подвергся акту вандализма.

Фото: Покровский отдел полиции

«Принятыми розыскными мероприятиями были установлены двое местных школьников 9 и 10 лет, причастных к совершенному правонарушению. Ребята признались, что вечером после школы приобрели баллончики с краской и, гуляя по городу, решили разрисовать памятник», – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса.

«К тому же отвечать за "шалости" детей придется и их родителям. В отношении них составлен административный протокол по ст. 184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях», – добавили в полиции.