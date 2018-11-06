На Донетчине 86-летняя женщина отдала мошенникам 12 тыс. грн. Новости

Пожилая жительница пгт Цукурино перечислила мошенникам 12 тыс. грн, спасая «внука» от беды. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данным случаям мошенничества. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

«В Селидовское отделение полиции обратилась 86-летняя жительница пгт Цукурино. Пенсионерка сообщила, что неизвестный мужчина обманным путем завладел ее сбережениями. Выяснилось, что с неизвестного номера женщине позвонил мужчина, который представился ее внуком. Он сказал, что попал в большую беду и ему срочно нужны деньги, а "подробности он расскажет потом". Растерянная пенсионерка вместо того, чтобы самостоятельно перезвонить родственнику, отправилась в г. Селидово и перечислила с помощью банковского терминала 12 тыс. грн. Когда пенсионерка узнала, что с ее настоящим внуком все в порядке и ничего не случалось, женщина поняла, что стала жертвой мошенников», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Мошенникам, которые обогатились за чужой счет, грозит до 3-х лет ограничения свободы.