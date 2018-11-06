В «ДНР» на трассе Новоазовск – Седово опрокинулся автомобиль (Фото). Новости

В «ДНР» в субботу, 3 ноября, на трассе Новоазовск – Седово опрокинулся автомобиль. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«48-летний водитель автомобиля Оpel-Zafira, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал на обочину, где произошло опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день в Горловке 23-летний водитель автомобиля Fiat-Coupe «не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на заборное ограждение, после чего произошло опрокидывание автомобиля». В результате аварии водитель и три пассажира авто получили телесные повреждения.

Фото из открытых источников

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