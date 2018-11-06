Переселенцы интегрируются в громады, в которых проживают, – Лутковская. Новости

Внутренне перемещенные лица интегрируются в громады, где они проживают. При этом не являясь членами громады. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, во время пресс-конференции на тему: «Как решить проблемы вынужденных переселенцев?» рассказала соучредитель Украинского института по правам человека Валерия Лутковская (на фото).

По ее словам, был проведен форум, который собрал и внутренне перемещенных лиц, и правительственные организации, которые занимаются проблемами переселенцев. «Говорили о том, что можно сделать на сегодняшний день. Проблемы ВПЛ – это проблемы граждан Украины в первую очередь. И эти проблемы не решаются, не решаются на протяжении достаточно длительного времени», – сказала Лутковская.

Как рассказала соучредитель Украинского института по правам человека, при этом переселенцы уже на протяжении почти 5-ти лет проживают на территории громад, «где они имеют друзей, где их дети ходят в школу, в детские сады, где они пользуются медуслугами в поликлиниках». «Соответственно, эта интеграция уже происходит, даже без помощи органов государственной власти или неправительственных организаций», – отметила она.

«Но, тем не менее, на сегодняшний день они не являются членами территориальной громады. А это означает, что местная власть не рассчитывает свой бюджет на то количество переселенцев, которые оказались на территории того или иного городка. Это означает, что нет соответствующих субвенций из госбюджета», – добавила Лутковская.

То есть, по ее словам, местная власть не рассчитывает количество мест в детсадах с учетом того количества ВПЛ, которое есть. Также у ВПЛ отсутствует возможность, к примеру, принимать участие в общественных слушаниях, в принятии местного бюджета, в обсуждении местных инициатив и т.д.

Как сообщалось ранее, глава Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря заявил, что власть Украины реализует политику прямой и косвенной дискриминации ВПЛ в аспекте их избирательных и социальных прав.

Напомним, что женщинам-ВПЛ ограничен доступ к голосованию, к принятию решений, участию в локальной демократии и в управлении государственными делами в местах фактического проживания.

Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время выступления на парламентских слушаниях сообщила, что в Украине от дискриминации больше всего страдают женщины-ВПЛ.

Читайте также: