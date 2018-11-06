В «ДНР» в ДТП пострадал полугодовалый ребенок. Новости

В «ДНР» на автодороге Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка» (в районе с. Зеленое) произошло ДТП, в результате которого пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 4 ноября. «35-летний житель Иловайска, находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-21063", при совершении обгона не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину, после чего совершил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель и два пассажира, среди которых полуторогодовалый ребенок, получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

«За выходные дни совершено 9 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, 15 получили травмы. Зарегистрировано 11 ДТП без пострадавших, в которых автомототранспорт получил механические повреждения», – заявили в «полиции».

Напомним, 3 ноября в «ДНР» на трассе Новоазовск – Седово опрокинулся автомобиль, еще одно ДТП в этот же день произошло в Горловке.

Читайте также: