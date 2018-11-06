Украинцам нужно предоставить право распоряжаться своей землей, – мнение. Новости

Украинцам нужно предоставить право распоряжаться своей землей. Но собственникам паев необходимо предоставить время, в течение которого они смогут оценить реальную стоимость своих участков. Такое мнение высказал премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников на своей странице в Facebook после рабочей поездки в Винницкую область.

«Люди имеют право распоряжаться своей землей. Но необходимо пройти переходный период в три-пять лет, когда арендаторов обяжут ежемесячно платить пайщикам. За этот период люди реально смогут оценить стоимость своей земли. А сейчас получается, что "умные" законодатели и кое-кто из исполнительной власти считают, что они все скупят за бесценок, а потом продадут. Такого не будет. Всю землю скупят арабские или китайские фонды, а потом отдадут нам в аренду», – написал политик.

Также Борис Колесников отметил снижение государственной поддержки сельского хозяйства в Украине.

«В 2007 году на поддержку сельского хозяйства было выделено 1,5 млрд долл. В 2019 году планируется выделить 226 млн. За 12 лет поддержка села упала в 7 раз! Как сельскому хозяйству помогают во всем мире? Списывают проценты по кредиту, в животноводстве компенсируют до 50% стоимости животноводческих комплексов (как производству с высокой добавочной стоимостью) и оказывают инфраструктурную помощь. Проводят газопроводы, строят автомобильные и железные дороги, осуществляют работы по мелиорации. Правительству нужно сконцентрироваться на нескольких основных вещах, а не браться за 50 сразу, и, в итоге, ничего не выполнять», – написал Колесников.