16 законопроектов по переселенцам лежат в парламентских комитетах без малейшего движения, – эксперт. Новости

Правозащитники рекомендуют депутатам рассмотреть несколько законопроектов относительно внутренне перемещенных лиц, которые могут быть доработаны и приняты в обозримом будущем. При этом 16 законопроектов лежат в парламентских комитетах уже длительное время без рассмотрения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, во время пресс-конференции на тему: «Как решить проблемы вынужденных переселенцев?» рассказал эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко (на фото).

По его словам, 16 законопроектов лежат в парламентских комитетах «без малейшего движения», причем некоторые – с 2015 года. «Они все касаются наиболее злободневных проблем ВПЛ: это и участие в выборах, и получение пенсий, и получение компенсации за жилье, компенсации за ущерб, в том числе материального плана и морального», – сказал он.

«Мы составили так называемый стоп-лист: перечень законопроектов, которые имеют наибольшую перспективу для принятия, которые являются наиболее комплексными и наименее противоречивыми с точки зрения всех политических сил. Те, которые можно рассматривать, дорабатывать и в обозримом будущем в течение года принять, и те, которые мы не рекомендуем поддерживать депутатам, потому что они изначально не совершенны», – добавил Мартыненко.

Как отметил эксперт, если взять самую верхушку законопроектов, которые правозащитники рекомендуют депутатам для дальнейшего продвижения, то это в первую очередь законопроект №6472 «О предоставлении жилищной помощи гражданам Украины, жилье которых было разрушено (уничтожено) или повреждено вследствие вооруженной агрессии государства-агрессора». «Это наиболее комплексный документ, который предусматривает и разработку критериев о предоставлении такой помощи, и разработку процедуры оценки такого ущерба, и единый ресурсный центр, откуда оказывается помощь, и возможность регрессного иска к России после окончания вооруженного конфликта», – объяснил Мартыненко.

Также он назвал законопроекты №6240 об избирательных правах переселенцев и №6692 об упрощенной процедуре получения пенсии.

Напомним, что 17 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Система сделает услугу регистрации места проживания доступной онлайн и отменит предоставление дополнительных документов и справок. Необходимо будет только одно заявление, которое можно будет подать обычным способом в органе регистрации или ЦПАУ, а также через интернет.

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