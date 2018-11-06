В Мариуполе дети создадут школьный двор с помощью компьютерной игры. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с помощью компьютерных игр школьники самостоятельно создают проект двора учебного заведения, в котором они учатся. Привлечение детей к городскому планированию – это главная идея проекта «МРІЙ. ГРАЙ. ДІЙ» независимого агентства «Urban кураторы». Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба мариупольского городского совета.

Как отмечается, для участия в проекте мариупольские школы предоставляли заявки и мотивационные письма. Изменить школьный двор с помощью геймификации пожелало 17 учебных учреждений города.

«"МРІЙ. ГРАЙ. ДІЙ" включает три стадии. Первая – анализ школьного двора. Вторая – представление идей и видения обновленной школьной площадки с помощью игр Minecraft или LEGO. Третья – разработка реалистичного проекта и воплощение его в жизнь», – пояснили в горсовете.

Стоит отметить, дети самостоятельно занимаются исследованием и формированием идей для обновленного двора своего учебного заведения.

«Этот проект значим для конкретного количества людей. Они им пользуются, поэтому должны чувствовать причастность к изменениям. Это работает, потому что люди хотят говорить то, что они хотят видеть. Они прямо включены в процесс проектирования, и это для нас очень важно», – отметила соучредитель ОО «Urban кураторы» Ирина Яковчук.