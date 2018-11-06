Школу в Луганской области посетил посол Японии (Фото). Новости

Отремонтированную школу в Попаснянском районе Луганской области посетил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Сумме. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В рамках реализации проекта "Поддержка сплочения и развития громад, подвергшихся последствиям конфликта на Донбассе", который внедряется в Попаснянском районе Международной организацией по миграции Агентства ООН при финансовой поддержке правительства Японии, в Троицком филиале опорного учебного заведения "Попаснянская общеобразовательная школа №1" состоялся ремонт 2-го этажа заведения и гигиенических комнат», – рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что проведенные работы осмотрели чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Сумме и представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Гостям показали обновленный 2-й этаж, отремонтированные туалеты. Также их ознакомили с насущными потребностями заведения, главной из которых на сегодня является восстановление разрушенного во время боевых действий спортивного зала.

В пресс-службе напомнили, что недавно при поддержке правительства Японии в рамках этого же проекта полностью переоснащена и модернизирована районная библиотечная система.