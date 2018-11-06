В войне обвиняют не Путина: Генпрокурор Украины подает в отставку. Новости

В Украине бездоказательно уничтожают правоохранительную систему, а в войне на Донбассе обвиняют не Россию, а действующую украинскую власть. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, в ходе своего выступления с трибуны Верховной Рады заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы живем в абсолютно извращенной информационной атмосфере. Сегодня в войне обвиняют не Путина, который напал на страну и убил тысячи солдат и мирных граждан, а Порошенко и всю власть, потому что люди рвутся к этой власти. Сегодня обвиняют не Януковича, который ограбил страну и сбежал в Москву, а тех, кто забрал у него 1,5 миллиарда и принес их в бюджет», – сказал он.

«Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк, и задержан Национальной полицией, а тех, кто по мнению следователя, не указывает на нужного им заказчика для захвата власти. Это все борьба за власть на этих эфирах. Поэтому, чтобы не было лишних сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», – заявил Луценко.

По его словам, отставка связана и с тем, что «правоохранительную систему бездоказательно уничтожают даже за раскрытые преступления». «Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление», – резюмировал генеральный прокурор.

Напомним, 4 ноября умерла 34-летняя советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили серной кислотой. В связи с этим в Верховной Раде потребовали надлежащего расследования дела о нападении на активистку, в том числе создания в парламенте временной следственной комиссии парламента. Сегодня в Раде руководство ГПУ, СБУ и Нацполиции отчитались о расследовании дела Гандзюк. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в причастности к заказу нападения на активистку подозреваются 12 человек. Расследование по ее делу в поиске заказчика нападения ведет СБУ, поскольку женщина не доверяла Нацполиции и лично сообщила об этом генпрокурору.