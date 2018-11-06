Ситуация в пунктах пропуска днем 6 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, 6 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «9:50. В сторону Курахово на "Каргилле" основная была с середины моста, льгота от начала моста. Там кипиш. Ждут кого-то. И телевидение, вроде, должно быть. Это было на 9»;

Ольга: «11:34. Час назад ехала в Донецк. На "Каргилле" в сторону Украины какой-то коллапс. Основная почти наверху моста, льгота до моста и третий ряд так же почти до моста елочкой стоит. Там телевидение на блокпосту. Давно я такого дурдома не видела».

КПВВ «Новотроицкое»:

«А.В.»: «9:46. Стоим в льготной в Еленовке с 8 утра. Движения нет совсем»;

Сергей: «11:58. Новотроицк – в Донецк 60-70 авто, движения нет»;

Сергей: «12:15. Новотроицк уже машины на мосту в сторону Донецка. Час без движения»;

«Iven»: «14:23. В Еленовке 20 машин. В обе стороны».

КПВВ «Гнутово»:

Евгений: «11:03. Гнутово сегодня в ударе. На украинском очередь аж за посадку. Пропускают, в основном, только льготу, а она прет и прет»;

Наталья: «14:16. Гнутово в Донецк – 4 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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