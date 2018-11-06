Занять и контролировать: Российский политолог об аннексии Азовского моря. Новости

В Азовском море Россия руководствуется военной логикой, а политические последствия аннексии руководство Кремля не волнуют. Об этом заявил российский историк и политолог Валерий Соловей.
«Если Россия де-факто закрепляет там свои позиции, свое фактически монопольное положение, ни Евросоюз, ни Украина, скорей всего, на это никак повлиять не смогут. В данном случае Россия руководствуется военной логикой, а военные мыслят очень просто: если там есть стратегическая пустота, мы ее должны занять, чтобы ее не заняли другие», – сказал он.
«Это я воспроизвожу их логику, которую не раз слышал. Что там будет, какие последствия – это их не очень занимает, это вопрос для политиков. Там есть пустота, стратегическая, а если пустота – это потенциальная угроза, значит "мы должны эту пустоту занять и контролировать" – все. Они так и делают», – добавил Соловей.
Российский политолог при этом убежден, что в долгосрочной перспективе «ДНР» и «ЛНР» России не нужны, и их поддержка со стороны РФ может прекратиться в любой момент, что прекрасно осознают местные жители, воюющие сейчас против украинской армии.
Эксперт также рассказал, что у помощника президента России Владислава Суркова в настоящее время весьма ограничены полномочия и сфера влияния на ситуацию в «ДНР» и «ЛНР», а также то, что до президентских выборов в Украине РФ заморозила вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.
После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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