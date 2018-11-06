Лутковская рассказала об отсутствии механизма голосования ВПЛ на местных выборах. Новости

Нет конкретного механизма, как предоставить возможность внутреннее перемещенным лицам голосовать на местных выборах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, во время пресс-конференции на тему: «Как решить проблемы вынужденных переселенцев?» рассказала соучредитель Украинского института по правам человека Валерия Лутковская.

Лутковская напомнила, что, согласно Конституции Украины, все граждане Украины имеют право голосовать на всех типах выборов, которые у нас существуют. Как и принимать участие в референдумах. «Но, к сожалению, нет конкретного механизма, как предоставить возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах, которые у нас состоятся в 2020 году. И каким образом голосовать за мажоритарных депутатов на парламентских выборах», – сказала она.

«У нас нет проблем с выборами президента, у нас нет вопросов по голосованию по общегосударственному мандатному округу», – добавила соучредитель Украинского института по правам человека.

По словам Лутковской, ей очень понравилась идея горсовета города Кривой Рог (Днепропетровская обл.). «Они поняли, что переселенцы – это не обуза для местного бюджета и не проблема для местных громад. Наоборот, это определенная движущая сила», – сказала она.

И горсовет, как отметила соучредитель Украинского института по правам человека, обратился к парламенту с предложением предоставить переселенцам право голоса на местных выборах. При этом она сообщила, что «не чувствует температуру в парламенте касательно готовности парламентариев» решить вопрос с голосованием переселенцев на местных выборах. «Пока что вопрос остается подвешенным и не решенным», – сказала Лутковская, комментируя ситуацию с избирательным правом переселенцев.