Эксперт рассказал насколько в Украине вырастут цены на хлеб. Новости

В Украине цены на хлеб будут расти. При этом украинцы покупают не самый дешевый хлеб в Европе. Об этом рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает «Слово и Дело».

Как отметил эксперт, в интернет-гипермаркете Литвы можно приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба за 13,1 грн, в магазине Польши – по 17,8 грн, Украины – по 19,2 грн. В Эстонии его можно найти по 69,5 грн.

По его словам, при этом, вполне вероятно, что хлеб в этих странах мог быть испечен из украинского зерна. «Украинские хлебопеки часто говорят, что делать дешевый социальный хлеб невыгодно. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодно даже в Европе», – заметил специалист.

Дорошенко добавил, что на конец сентября 2018 года средняя стоимость белого хлеба, по данным официальной статистики, составляет 16,1 грн за 1 кг из муки первого сорта и 20,2 грн из муки высшего сорта. В то же время, в Киеве хлеб стоит значительно дороже: из муки первого сорта – 19,1 грн, а высшего – 32,2 грн.

«Только черный хлеб оказался в нашей стране самым дешевым – ценник показал 19,5 грн за кг. Далее разместились Эстония с 27,9 грн, Польша – с 46,7 грн и Литва – с 52,2 грн», – уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что стоимость хлеба в Украине будет повышаться и дальше. «До конца года стоимость хлеба возрастет еще в среднем на 5%. В январе причиной поднятия стоимости будет рост минимальной заработной платы. Но поскольку поднятие планируется лишь на 12%, то это приведет к удорожанию до 3%. Урожай Украина собрала неплохой, поэтому эта причина не повлияет на стоимость», – резюмировал Алексей Дорошенко.

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