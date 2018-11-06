В «ДНР» в ДТП погибли более 50 человек. Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области с начала года в ДТП погибло более 50 человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает «ГАИ ДНР».

«За 10 месяцев текущего года по причине превышения скоростного режима на автодорогах совершено 351 ДТП, в которых 55 человек погибли, а 439 получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Также в период с третьего по четвертое ноября 2018 года на автодорогах зафиксировано 277 нарушений правил дорожного движения, в том числе 23 водителя, которые находились за рулем в состоянии опьянения, за что были отстранены от управления автотранспортным средством, 26 привлечено к административной ответственности за превышение скорости.

Всего за выходные дни произошло девять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых один человек погиб, 15 получили травмы, кроме того зарегистрировано 11 ДТП без пострадавших с механическими повреждениями автомототранспорта.