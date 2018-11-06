Возможности СММ ОБСЕ на Донбассе ограничены, но ее присутствие гораздо важнее, чем отсутствие, – Климкин. Новости

Экс-первому заместителю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александру Хугу в высказываниях нужно было найти такие слова, которые не допускали бы каких-либо «пророссийских» интерпретаций. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Александр Хуг в который раз явно попадает в коммуникационный переплет. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя"», – написал Климкин.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно было суметь найти другие слова. «Даже в этой чувствительной ситуации, непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций. От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ», – отметил он.

«Так, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо», – добавил глава МИД.

Читайте также: