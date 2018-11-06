В колониях «ДНР» заключенные умирали от голода, – правозащитники. Новости

Наиболее сложной ситуация в местах отбывания наказания на неподконтрольных территориях Донбасса была в первый год проведения АТО. Практически во всех колониях, расположенных в зоне боевых действий, были проблемы с питанием, люди умирали от голода. Об этом рассказала эксперт ОО «Донбасс SOS» Наталья Мельник.

«Осужденные, которым родные не имели возможности помогать, фактически голодали. Также была сложность с повреждением инфраструктуры. В некоторых колониях не было электроэнергии по три месяца. Фактически невозможно было готовить. Например, в Енакиевской колонии №52, где осужденные три месяца пекли себе на костре оладьи. Им выдавали муку, какую-то крупу – так они питались раз в день», – говорит она.

По ее информации, самая сложная ситуация из известных правозащитникам сложилась в Западной исправительной колонии №97 в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.). «По показаниям людей, которые там находились в тот период, были случаи, что у людей от голода опухали животы и ноги, даже были случаи смертей от голода. Очень сложная ситуация сложилась там с осени, примерно с ноября 2014 года и продолжалась до весны 2015 года, где-то по март», – продолжила Мельник.

«Там было примерно 10 человек, умерших от голода, но сами осужденные говорят, что им писали сердечную недостаточность», – сообщила правозащитница.

Напомним, по данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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