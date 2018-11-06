На Донетчине выявили пьяного водителя маршрутки. Новости

Сотрудниками группы реагирования патрульной полиции Селидовского отделения полиции обнаружен мужчина, который управлял микроавтобусом в состоянии опьянения. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

«Сегодня, около 06:30 сотрудниками группы Селидовского отделения полиции для проверки документов был остановлен микроавтобус Газель, следовавший по маршруту Селидово – Покровск. Во время проверки выяснилось, что его 55-летний водитель находится в состоянии опьянения. От прохождения медицинского осмотра и экспресс теста на алкоголь, как и объяснить свое состояние, водитель отказался», – сообщили в полиции.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях. За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере шестиста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год.