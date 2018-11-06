В «ДНР» заявили, что увеличили пропускную способность КПП «Александровка» . Новости

В Петровском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка увеличена пропускная способность на КПП «Александровка» (в народе – Каргил / Каргилл) Об этом сегодня, 6 ноября, сообщают представители «ДНР».

Там утверждают, что на «Александровке» открылись дополнительные модули для работы «пограничников».

«На КПП были установлены два дополнительных модуля на два окна – на въезде и на выезде, чтобы упростить процедуру пересечения границы и разгрузить очереди», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Александровский блокпост является одним из самых загруженных пропускных пунктов «республики», где за сутки могут проходить до 15 тысяч человек.

Напомним, представители «ДНР» у контрольно-пропускного пункта «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово» обустроили детскую игровую площадку. Это вызвало возмущение.

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