Весь день город был перекрыт из-за 20 литров самогона: В Дебальцево прошла «отработка». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево «силовики ДНР» провели отработку города. Он был перекрыт на день, в домах и квартирах местных жителей проводились обыски.

По результатам, как отчитались в «МВД ДНР», составлено 4 административных протокола за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки и 3 протокола за приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки. Также было изъято 3 самогонных аппарата, 120 литров браги и более 20 литров самогона. Изъятое уничтожено.

Горожане в социальных сетях возмущаются действиями «правоохранителей».

Ольга: «Беспредел неслыханный, заходят, все переворачивают, без письменного разрешения».

На предложения жаловаться на такие действия и фиксировать их на телефон Дмитрий пишет: «Мне кажется, могут и телефон сломать если что, они сейчас в большинстве своем отбитые, не лучше преступников».

Александр: «Это весь день город был перекрыт за 20 литров сэма? Люди, может, себе гонят, на продажу с такой ценой водяры невыгодно, я думаю»;

Эдуард: «Водка в магазине это хорошо – она с витаминами, а самогон у бабушки – он убивает человека. Зазеркалье. Приближенным можно, а быдлу УК»;

Максим: «Я лучше хлопну самогона, чем того пойла, что в магазинах».

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