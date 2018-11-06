Не хотели платить за проезд: На Донетчине двое парней пытались убить таксиста. Новости

На Донетчине за попытку убить таксиста двое парней получили по 10 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Жовтневым районным судом Мариуполя двое мужчин признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть в неоконченном покушении на убийство человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

«В ходе судебных слушаний установлено, что в сентябре 2016 года 23-летний мужчина, приехав из г. Мариуполя на такси в пгт Великая Новоселка Волновахского района, попросил водителя подъехать к дому, где жил его приятель, и во время разговора с последним рассказал о своем намерении убить таксиста, чтобы не платить ему деньги за проезд. Согласившись на участие в преступлении, 18-летний парень передал другу тканевый ремень и сел на переднее сиденье автомобиля. Во время дальнейшей поездки в сторону пруда приятели поинтересовались стоимостью проезда и, услышав, что она стоит 720 грн, старший товарищ, находясь на заднем сиденье, накинул на шею таксисту ремень и начал его душить. И только действия самого водителя спасли ему жизнь: во время оказания нападающим активного сопротивления мужчина смог открыть двери и привлек внимание других водителей. Увидев, что одна из машин останавливается, преступники скрылись в лесопосадку, при этом оставив в машине барсетку с документами. А потому вскоре оба были установлены и арестованы», – рассказали в прокуратуре.

Несмотря на то, что молодые люди не признали свою вину, суд поддержал позицию публичного обвинения и приговорил парней к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.