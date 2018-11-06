Своим заявлением о признании «выборов» в «Л-ДНР» РФ выдала мандат на войну, – Геращенко. Новости

На состоявшемся сегодня, 6 ноября, в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР». Об этом по итогам переговоров заявила представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«РФ сегодня официально заявила, что признают результаты организованных ими же "выборов" московского марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине», – написала Геращенко.

Она подчеркнула, что действия РФ ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. «Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских», – отметила Геращенко.

Кроме того, представитель Украины в подгруппе добавила, что эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН. «Их не признает мир, кроме страны-организатора РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные политические последствия и вопросов безопасности», – написала она.

Также, Ирина Геращенко акцентировала внимание на том, что спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ Мартин Сайдик сделал в Минске официальное заявление о том, что псевдовыборы в ОРДЛО* категорически противоречат духу и букве минских соглашений.

Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что так называемые «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» не противоречат Минским соглашениям.

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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