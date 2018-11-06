На минских переговорах РФ заблокировала вопрос освобождения заложников, – Геращенко. Новости

На заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, состоявшемся сегодня, 6 ноября, в Минске, Россия полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. Об этом по итогам переговоров заявила представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
«Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев – гражданских и военных, которые незаконно и годами содержатся на оккупированном Донбассе», – написала Геращенко.
Она отметила, что позиция РФ заблокировала вопрос освобождения украинских политзаключенных. «К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила и о проведении "выборов" в ОРДЛО, и пытается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир – и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность», – подчеркнула представитель Украины в гуманитарной подгруппе.
Кроме того, Геращенко добавила, что представители Украины обратились к координатору ОБСЕ Тони Фришу относительно драматической судьбы подростков из Ясиноватой (неподконтрольная территория Донецкой обл.), которых участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) обещали отпустить к родителям еще 2 года назад, но до сих пор держат в донецком СИЗО.
Также Геращенко отметила, что переговоры в Минске были тяжелыми. «К сожалению, РФ дала мандат своим марионеткам на дестабилизацию – политическую и в вопросах безопасности. Мир обязан дать этому жесткую оценку. Не просто беспокойство, а усиление санкций», – резюмировала Ирина Геращенко.
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