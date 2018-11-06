Рада в первом чтении приняла законопроект о противоминной деятельности. Новости

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о противоминной деятельности. За соответствующий законопроект № 9080-1 «О противоминной деятельности в Украине» в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов, передает «Интерфакс-Украина».

Законопроект определяет правовую основу, цель, принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине.

Согласно законопроекту, основными принципами противоминной деятельности в Украине являются государственное регулирование в сфере противоминной деятельности; господдержка этой деятельности и привлечение в нее национальных и иностранных инвестиций.

Среди основных принципов также последовательность формирования государственной политики в сфере противоминной деятельности; эффективное использование научно-технического потенциала Украины и возможностей, которые предоставляет противоминная деятельность в интересах национальной экономики и безопасности населения.

Законопроект определяет перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования; источники финансирования противоминной деятельности; порядок учета операторов противоминной деятельности, оказания помощи лицам (жертвам), пострадавшим от взрывоопасных предметов, определения статуса территорий для нужд противоминной деятельности; полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата центра противоминных операций.

Проект закона предусматривает нормы, регулирующие вопросы демократического гражданского контроля в сфере противоминной деятельности, национальных интересов Украины в сфере противоминной деятельности, основы международного сотрудничества и осуществления хозяйственной деятельности в сфере противоминной деятельности, в том числе, страхование ответственности при осуществлении работ по разминированию и публичных закупок в сфере противоминной деятельности.

Законопроект также определяет условия договора о закупке работ и (или) услуг в сфере противоминной деятельности и предлагает установить ответственность за нарушение законодательства в сфере противоминной деятельности, как субъектов противоминной деятельности, так и специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования.

Напомним, за четыре с половиной года военного конфликта Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. Это несет серьезную опасность для людей, живущих в районе боевых действий. По данным на 1 августа 2018 года, от мин в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пострадало 1 858 человек, из них около 400 погибли.

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