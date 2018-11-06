Кремль оценивает риски от признания независимости ОРДЛО, – эксперт. Новости

Последние два месяца Кремль изучает общественное мнение для признания независимости «ЛНР» и «ДНР». Причем с каждой неделей до «выборов» на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса эта волна нарастает. Такое мнение в эфире ZIK высказал председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан.

Он также считает, что Россия после «выборов» может пойти на серьезные шаги, такие, как будущее для «ЛНР» и «ДНР» как в Абхазии и Южной Осетии.

«Последние два месяца устами некоторых сенаторов, депутатов Госдумы и политологов, которые подконтрольны Кремлю, прощупывается общественное мнение относительно признания независимости «ЛНР» и «ДНР». Причем с каждой неделей до выборов эта волна нарастала», – отметил Трюхан.

По его словам, то, каким образом Россия поступит, будет видно в течение недели, двух после того, как пройдут «выборы».

При этом Трюхан убежден, что Россию сдерживает только возможность получения дополнительных и более серьезных санкций.

«Санкции – это единственный инструмент, который держит их на поводке. России Донбасс не нужен, им нужен инструмент давления, во-первых, на американцев и европейцев, а во-вторых, на Украину», – отметил он.

Ранее пресс-секретарь Путина на вопрос, признает ли Кремль эти «выборы», Песков предложил дождаться окончания голосования. «Давайте выборы состоятся, потом будем говорить», – сказал он. При этом представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что сегодня на заседании в Минске РФ официально заявила, что признают результаты организованных ими же «выборов».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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