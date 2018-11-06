В Совете Европы призывают Украину обеспечить избирательные права переселенцев. Новости

В Совете Европы призвали Украину в полной мере обеспечить право участвовать в выборах внутренне перемещенным лицам из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорилось в первый день 35-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который проходит 6-8 ноября в Страсбурге, сообщает «Укринформ».

«В Украине количество внутренне перемещенных лиц, выехавших из районов, охваченных внешней военной интервенцией, а также, в меньшем масштабе, после нелегальной аннексии Россией Крыма, составляет почти 1,7 млн. человек. Многие из них находятся в очень тяжелом положении по соблюдению своих прав, в частности, относительно своих прав голосовать в 2014 году на парламентских выборах и в 2015-м на местных», – говорится в принятом на конгрессе докладе нидерландского политика Йоса Винена.

Как отмечается в документе, внутренне перемещенные лица в Украине должны получить фактическую возможность участвовать в выборах, в частности, путем устранения препятствий, связанных с чрезмерными требованиями получения регистрации по месту жительства.

«Внутренне перемещенные лица должны получить возможность лично выбирать избирательный округ за регистрацией», – отметили в СЕ.

Как сообщалось ранее, ВПЛ больше доверяют местной власти, чем центральной.

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