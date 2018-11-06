Жизнь трансформеров в «ДНР»: В Донецке пополам переломилась ГАЗель (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительстве Донецке на пр. Садовый пополам переломилась грузовая «ГАЗель». Об этом сегодня, 6 ноября, в социальных сетях сообщают местные жители.

«Донецк. Садовый, за ГринПлазой в прямом смысле поломался пополам», – пишет автор сообщения.

В комментариях горожане отмечают, что это не первый такой случай, и называют вероятной причиной перегруз транспортного средства.