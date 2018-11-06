Жизнь трансформеров в «ДНР»: В Донецке пополам переломилась ГАЗель (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительстве Донецке на пр. Садовый пополам переломилась грузовая «ГАЗель». Об этом сегодня, 6 ноября, в социальных сетях сообщают местные жители.
«Донецк. Садовый, за ГринПлазой в прямом смысле поломался пополам», – пишет автор сообщения.
В комментариях горожане отмечают, что это не первый такой случай, и называют вероятной причиной перегруз транспортного средства.
- Максим: «Не первого такого вижу»;
- Вячеслав: «Даже не удивился, у нас любят ГАЗель перегружать»;
- Сергей: «Ну норм. Нафига следить за состоянием, если можно до последнего возить в два раза больше допустимой массы. Пусть это говно на ходу рассыпется и снесет толпу людей»;.
- Сергей: «Жизнь трансформеров в днр»;
- Дмитрий: «Ехали за ней, при нас переломилась, водила вышел, закурил и ржал».
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