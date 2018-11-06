Опасное жилье: В Мариуполе жильцы общежития ежедневно рискуют жизнью (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жильцы общежития по ул. Баррикадной жалуются, что живут в очень непростых условиях. Здание разрушается – течет крыша, прогнил пол. Находиться в таких условиях, особенно с маленькими детьми, становится невыносимо.

Так, недавно в одной из комнат аварийного общежития обвалилась штукатурка и часть стены, из-за чего чуть было не пострадал ребенок. «Трещит-трещит, я схватила дочь, выскочила. И все упало – грязь, камни, все посыпалось. Там, где лежал ребенок, была груда камней», – говорит жительница аварийного общежития Евгения.

Сегодня женщина рассказывает об этой ужасной ситуации спокойно. Ее семья собирается переезжать и уже буквально «на чемоданах». По словам Евгении, ее терпение закончилось, потому что жить с маленьким ребенком в таких условиях невозможно.

«Здесь не только я, и другие люди тоже ищут жилье. Потому, что рано или поздно здание просто сложится домиком. Тогда надо будет искать уже не квартиру, а место на кладбище», – добавила Евгения.

Еще одна жительница – Анастасия, вместе с сыном Игорем приехала к родителям из Енакиево (неподконтрольная территория Донецкой обл.). Там остался дом, а теперь вчетвером они делят две маленькие комнаты.

«Вы знаете, мы уже привыкли к этим условиям. Приспособились. Ну, а что делать? Как быть?», – говорит Анастасия.

Помимо дырявой крыши в доме еще множество коммунальных проблем. Ржавые трубы, трещины в стенах, плесень почти в каждом углу. А в единственную на все душевую, страшно заходить.

Дом буквально разваливается на глазах. Полностью прогнил пол. Портится он потому, что протекает крыша.

Семья Марии позволить себе снимать жилье не может. Женщина проживает в общежитии почти четверть века. По ее словам, жители и рады что-то самостоятельно отремонтировать, однако деньги вкладывать боятся. Ведь не знают, когда их могут выселить. К тому же капитальный ремонт 18 семей просто не в состоянии «потянуть».

«У нас нет документов ни на здание, ни на право жилья здесь, ни на что. Здесь живут люди и с маленькими детками, и инвалиды, и те, кто не имеет много денег», – делится Мария.

Здание общежития принадлежит предприятию-банкроту «Азовжелезобетон». Процесс ликвидации тянется уже более десяти лет, однако судьба здания до сих пор не решена. В райадминистрации говорят, что помочь семьям на могут. Ведь общежитие находится не в коммунальной собственности.

«Все жители, которые там есть, должны стать на квартирный учет, для того, чтоб мы смогли рассмотреть выделение какой-то жилплощади в других общежитиях. И второй момент, опять продолжать работать с собственником, для того, чтобы мы могли передать его в городскую собственность», – пояснил председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин.

О постановке на квартирный учет жителям общежития рассказали еще в августе. Однако пока ни одна из семей документы не подала.