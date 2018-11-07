Украина может добиться ареста имущества России за рубежом, – Черныш. Новости

Украина может добиться ареста собственности Российской Федерации за рубежом из-за ее действий в акватории Азовского моря, а также в качестве компенсации ущерба, нанесенного военной агрессией на Донбассе. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Украина выбрала сейчас путь защиты береговой линии, акватории частично, с военной точки зрения, и защиту в международных судебных инстанциях за счет конвенций по международному праву. Он просто немного по времени дольше, но, в принципе, он может быть очень эффективным», – сказал он.

«Мы можем получить серьезную компенсацию убытков», – продолжил Черныш.

По его словам, Россия ограничивает доступ к украинским портам в Азовском море, прикрываясь действующим договором о совместном использовании этой акватории.

«По всем направлениям могут быть [судебные] тяжбы [с Россией]: возмещение за порты, возмещение за потерю имущества, возмещение за незаконное использование газа, возмещение за незаконное уничтожение имущества. Если есть эти консолидированные претензии, то мы можем арестовывать за это собственность, в том числе, Российской Федерации за рубежом, в демократических странах, где работают судебные системы. И в Швейцарии уже есть такие случаи», – подчеркнул глава МинВОТ.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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