Механизм «пяти родственников»: Как проводится идентификация переселенцев и что делать, если нет дополнительных документов. Новости

При оформлении ID и загранпаспорта, вклеивании фотографий в бумажный паспорт гражданина Украины переселенцам все еще нужно предоставлять дополнительные документы, которые помогут идентифицировать личность. Если таких документов нет, тогда запускается механизм «пяти родственников». Об этом в интервью «Донецким новостям» рассказал начальник Покровского городского отделения ГУ ГМС Украины в Донецкой области Юрий Згонников.

«Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые получили паспорт на неподконтрольной в данный момент территории Донбасса, действительно необходимо предоставить ряд дополнительных документов для идентификации личности. Речь идет о документах, которые могут подтвердить личность ВПЛ: водительское удостоверение, военный билет и пр.», – сказал Згонников.

Это связано с тем, что паспортные архивы остались за линией разграничения и «они скомпрометированы», поэтому нет возможности проверить подлинность бумажного паспорта – выдавался ли он именно этому лицу.

При этом Згонников акцентировал, что если у человека есть загранпаспорт нового образца (биометрический), то ничего дополнительно предоставлять не нужно – ни документы, ни копии. «Так как такой гражданин уже есть в наших базах», – констатировал он.

Идентификация обладателя паспорта, выданного ранее на территории, которая сейчас стала неподконтрольной Украине, занимает до двух месяцев и проводится по ряду баз данных. «Проверять можно по нескольким базам. Основная государственная база – это Госреестр избирателей. Еще есть база, связанная с пересечением линии разграничения, – те самые электронные пропуска, которые выдает СБУ. Иногда нам может понадобиться скрин такого пропуска. Есть также код ИНН, который можно проверить по базам фискальной службы. И информация о гражданском состоянии человека, его метрических данных, которую могут представить РАГСы», – детализировал руководитель миграционной службы Покровска.

При этом к известной системе «Аркан» у миграционщиков доступа нет. «Что до системы "Аркан", то ей ведает Госпогранслужба Украины, у нас к ней доступа нет. Мы можем только сделать запрос в ГПСУ, если, к примеру, человек пересек линию разграничения и потерял документы (или их украли) на подконтрольной территории. Тогда просим пограничников подтвердить, действительно ли этот гражданин пересекал КПВВ по определенному паспорту. Но чаще с "Арканом" работают отделения Пенсионного фонда Украины и управления труда и социальной защиты населения, когда решаются вопросы выплат переселенцам», – пояснил Юрий Згонников.

Если ли же у человека нет дополнительных документов (потерял, остались на неподконтрольной территории), то запускается другой механизм идентификации. «К примеру, человек родился в России. И потерял свидетельство о рождении. А паспорт в свое время получил в неподконтрольном сейчас Донецке. Военного билета нет, водительского удостоверения – нет. Мы не можем ему восстановить свидетельство о рождении, равно как подтвердить выдачу паспорта (напомню, все архивы остались за линией разграничения). В таком случае в установленный законом период делается отказ в восстановлении паспорта, и включается другая процедура – установление личности. Для этого нужны 5 родственников (с определенным набором документов), которые подтвердят, что этот человек – именно тот, за кого себя выдает», – разъяснил глава миграционной службы Покровска.

Полная версия интервью с Юрием Згонниковым – «Паспорта для переселенцев: В Покровске рассказали о нюансах идентификации и оформления документов (Фото)».

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