ID и загранпаспорта: Есть нюансы доставки документов в города Донетчины. Новости

Для городов Донецкой области есть особенности с доставкой изготовленных паспортов гражданина Украины в виде ID-карты и загранпаспортов, что влияет на сроки оформления документов в местных отделениях Государственной миграционной службы (ГМС). Об этом в интервью «Донецким новостям» рассказал начальник Покровского городского отделения ГУ ГМС Украины в Донецкой области Юрий Згонников.

Он отметил, что сроки изготовления ID и загранпаспортов одинаковы для обоих видов документа. «Согласно нормативам: срочное изготовление паспортов – до 10 дней, регламентный – 20 дней. Но в случае Покровска и иных городов Донецкой области это – без учета времени доставки. Дело в том, что доставка у нас сейчас производится непросто: документы формируют в Киеве, потом переправляет в Днепр. Оттуда уже спецпочтой (курьерами) – к нам. Такая вот цепочка. В результате, получение паспорта в срочном порядке затягивается до 14 дней, в обычном – до месяца», – пояснил Юрий Згонников.

«Ранее были более длительные задержки (и это касалось всей Украины), которые были связаны с возросшим спросом на загранпаспорта, возникшим в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом. Тогда срочное оформление биометрического паспорта у нас занимало месяц, а несрочное – два-три месяца. После того, как полиграфкомбинат "Украина" запустил вторую линию для печати бланков, ситуация нормализовалась», – добавил он.

При этом для переселенцев сроки могут быть увеличены, т. к. это связано с дополнительным процессом идентификации личности. «Это относится вообще к людям, которые изначально получали паспорт гражданина Украины в населенном пункте, который сегодня находится на неподконтрольной территории. В их случае задержка в выдаче документа может объясняться прохождением идентификации, которая проводится в течение двух месяцев», – уточнил начальник миграционной службы Покровска.

Полная версия интервью с Юрием Згонниковым – «Паспорта для переселенцев: В Покровске рассказали о нюансах идентификации и оформления документов (Фото)».

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