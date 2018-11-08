Уголь, газ, вода: В коммунальные тарифы «ДНР» заложены цены вчетверо ниже закупочных. Новости

В «ДНР» в тарифах на услуги ЖКХ заложена стоимость угля, которая почти в 4 раза ниже закупочной цены. Об этом в интервью местной газете сообщил директор «республиканского» предприятия «Донбасстеплоэнерго» Руслан Капленко.

«Действующий тариф на услуги ЖКХ не пересматривался с 2010 года, и он не соответствует современным реалиям. Например, стоимость угля в тарифе заложена из расчета 1 000 руб. за тонну, а покупаем мы его по 3 400 – 3 800 руб. То же самое касается воды, газа. Единственный параметр, который приблизительно соответствует тарифу, – электроэнергия. Он специально на государственном уровне отрегулирован для нас как для социально значимого предприятия», – сказал Капленко.

При этом, по его словам путем подачи исков в суд на должников, разъяснительной работы удалось повысить уровень платежей населения. «За 3 года удалось поднять уровень платежей с 67-70% до 90-93%. Во-первых, объективно улучшилось качество услуги. Во-вторых, мы постоянно ведем разъяснительную, претензионноисковую работу. В-третьих, в республике заработали банковская и почтовая системы», – дополнил он.

Как ранее сообщил Капленко, в этом году «Донбасстеплоэнерго» получило российской гумпомощи на 95% меньше, чем в предыдущие.

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