Квартиру разбило снарядом, семья разъехалась: Как выживают в прифронтовой Новомихайловке (Видео). Новости

Квартира Геннадия Телевного в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.), где он жил с женой и дочерью, была уничтожена в результате артобстрела в августе 2014 года. В районе дома разорвалось с десяток снарядов.

Сгорело все имущество. Даже ни одной семейной фотографии не осталось. «Это же 300 метров от границы ... с Донецком. Весь дом…там все сгорело, одни руины стоят», – рассказывает мужчина.

Дочь уехала работать в другой город, жена – в Харьковской области, где помогает тяжело больному родственнику.

А Геннадий перебрался на малую родину – в поселок Новомихайловка (между Марьинкой и неподконтрольным украинской власти Донецком). Вернулся туда, где родился и вырос, спустя 30 лет. «Постарела улица. Много людей уже здесь не проживает. Конечно, хочется в Марьинку вернуться, ведь там прожил дольше, чем здесь», – говорит мужчина.

В Новомихайловке живет его мама, которая уже 10 лет не встает с постели. «Я не хожу никуда, в окно посмотрю – солнышко, а сама не могу выйти», – поясняет Алла Телевна.

Ноги старушку не держат из-за больных суставов. Поэтому все необходимое – лекарства, вода и еда – находится рядом, чтобы только руку протянуть. А телевизор включает палкой.

За годы войны ее здоровье значительно ухудшилось. Стрессы отбирают последние силы. «Прошлой ночью заснуть опять не удалось. В полтретьего ночью очень стреляли», – говорит женщина.

В таком состоянии ей не обойтись без сына. Геннадий не только следит, чтобы вовремя выпила лекарство, или измеряет давление, но пытается и радовать старушку. «Я любил вареники с картошкой. Но такое приготовить не могу. А вот борщи, супы, картошку – я ей делаю», – делится Геннадий.

Свободное время мужчина проводит в саду. Цветы в палисаднике – единственное напоминание о мирной жизни в Марьинке. «У нас в Марьинке было очень много цветов возле дома. Аллея была. Теперь и здесь хотим такое сделать», – поясняет мужчина, добавляя, что чем больше цветов, тем спокойнее на душе.

Мама и сын выживают на пенсию. Почти всю тратят на лекарства. А продукты они получают от Фонда Рината Ахметова.

Волонтеры Фонда доставляют наборы выживания жителям прифронтовых населенных пунктов. Уже выдали более 12 млн продуктовых наборов!

Источник: ТК «Донбасс»