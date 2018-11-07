В «ДНР» рассказали подробности взрыва гранаты в Харцызске. Новости

В неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) в результате взрыва, произошедшего в многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Металлургов, погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Сотрудники полиции обнаружили в квартире труп мужчины 1993 г. р. и пострадавшую в результате взрыва 21-летнюю девушку. Потерпевшая была госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и мягких тканей лица», – говорится в сообщении.

В «полиции» утверждают, что между сожителями во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал предмет, похожий на гранату, и стал крутить его в руках, а через несколько секунд прогремел взрыв.

Детали ЧП, а также тип и происхождение взрывоопасного предмета устанавливаются. «Ведется следствие», – заявили в «МВД ДНР».

Напомним, местные жители в соцсетях сообщали, что во время взрыва гранаты в квартире в Харцызске, который прогремел 6 ноября, погиб мужчина и пострадали женщина и ребенок.

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