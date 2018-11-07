Геращенко: Разминирование – это и есть стратегия мира для Донбасса. Новости

Посольства США и ряда европейских стран поддерживают законопроект о противоминной деятельности в Украине, о чем говорится в соответствующем письме. Об этом заявила представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко (на фото) на своей странице в Facebook 6 ноября.

Как отметила Геращенко, законопроект о противоминной деятельности является для нее принципиальным. «1800 украинцев погибли и ранены от мин на Донбассе. 7 тыс. км, напичканных взрывчаткой. Мы так долго работали над этим законопроектом, который приближает к стандартам НАТО в сфере антиминной деятельности, учитывает опыт Хорватии, в конце концов, будет способствовать активизации поддержки Украины со стороны стран НАТО в сфере разминирования», – рассказала вице-спикер.

«Сегодня (6 ноября – прим. ред.) мы получили письмо – поддержку законопроекта от посольств США и ряда европейских стран. Разминирование – это и есть стратегия мира для Донбасса, это и есть новый курс мира. Можно проводить десятки дорогих форумов, но это ничто, по сравнению с реальными шагами, направленными на создание зоны безопасности для украинских военных и гражданских», – добавила она.

Кроме того, Геращенко напомнила о том, что депутаты поддержали законопроект в первом чтении. Теперь, по словам вице-спикера ВР, его будут готовить ко второму чтению и принятию в целом на нынешней сессии, с учетом лучших новелл альтернативных законопроектов.

Напомним, за четыре с половиной года военного конфликта Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. Это несет серьезную опасность для людей, живущих в районе боевых действий. По данным на 1 августа 2018 года, от мин в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пострадало 1 858 человек, из них около 400 погибли.

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