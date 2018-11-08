Продукты и вольеры: В Покровске приюту для цирковых животных нужна помощь (Видео). Новости

Приюту для цирковых животных, действующем в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.), срочно нужна помощь – продукты и вольеры. Сейчас здесь находятся более 100 животных. Но впереди зима. Организаторам приюта – многодетной семье Падалко – самим не справиться.

Сюда животных свозят со всех регионов Украины. Однако, чтобы животных прокормить, нужны большие средства. «3 тыс. грн в сутки идет только на питание. 50 кг мяса – только на львов. 200 кг еды самой разнообразной. У нас постоянная потребность в металле для изготовления вольеров: решетки, арматура, труба. 40 тонн мы уже использовал на изготовление вольеров. Нужны большие просторные вольеры. На два медведя – 100 кв. м, три метра высота», – поясняет владелец приюта для животных Игорь Падалко.

Вольеры изготавливают собственноручно. Лишь бы было из чего – металл в дефиците. Чтобы легче пережить зиму, животным необходимо сено, пшеница, мясо.

Приют для брошенных цирковых животных на окраине Покровска существует несколько лет.

Основатель приюта рассказывает, что слепую медведицу Пусю, например, оставили зарубежные гастролеры. «В цирке, она ослепла на гастролях в Казахстане», – говорит Игорь Падалко.

Лошади Мадонне – 28 лет. В приют она попала со скотобойни. Старую кобылу хотели пустить под нож бывшие владельцы. Сейчас за животным ухаживает старшая дочь Игоря. «Хотели сдать на мясо, но мясник оказался знакомый папы, и привез Мадонну к нам домой», – пояснила Тамара Падалко.

В зверинце есть уже одна пара – двухлетние львы ждут пополнения.

Бабуин Тарзан – заядлый сластена, любит бублики и конфеты. 8-летнего бабуина, наигравшись, выбросили уличные фотографы.

Неделю назад сюда передали еще и пару розовых пеликанов.

Для оказания помощи приюту для животных можно связаться с Игорем Падалко через соцсети.

Подробнее о жизни приюта и его обитателях см. – «Хотели пустить на мясо или олигархам для охоты: Многодетная семья в Покровске создала приют для цирковых зверей (Фото)»

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: