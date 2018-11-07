Сводка из зоны ООС за 6 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 1 раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. За прошедшие сутки 1 военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

НВФ обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь. На донецком направлении в районе населенного пункта Красногоровка противник применял минометы калибром 82 мм. В основном же в ходе обстрелов НВФ использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В течение текущих суток противник огонь по украинским позициям не открывал.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 53 единицы. Под огнем оказались село Спартак, поселки Александровка, шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая, прилегающее к ней село Крутая Балка и поселок Каштановое; горловские поселки шахты им. Гагарина, им. Изотова и поселок Зайцево; село Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.) на юге. При обстрелах применялись артиллерия калибром 122 мм, минометы калибром 82 мм, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.